Calciomercato Inter, Conte ha bisogno di un attaccante diverso per completare la rosa: ecco lo scambio per il mercato di gennaio

Con lo 0-0 contro lo Shakhtar, si sono confermate le difficoltà dell’Inter in questo inizio di stagione. Rendimento buono ma che fa fatica a decollare, ha influito di certo la mancanza di alternative causa Covid. Nel finale della gara con gli ucraini, Conte ha mandato in campo Pinamonti, dopo aver alzato momentaneamente Perisic, per ovviare all’assenza di Sanchez dopo la sostituzione di Lautaro Martinez. Il tecnico vorrebbe però una punta con caratteristiche diverse e in grado di muoversi maggiormente negli spazi. Ecco dunque che si ripensa a Gervinho. Il tentativo è stato fatto a settembre, senza arrivare all’accordo. Secondo ‘Tuttosport’, a gennaio verrà riproposto al Parma uno scambio di prestiti proprio con Pinamonti. L’ivoriano sarebbe l’ideale, per Conte, per completare il reparto come piace a lui.

