Calciomercato Inter, Lautaro torna sulla via di Barcellona

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez di nuovo vicino al Barcellona: i nuovi scenari dopo le dimissioni di Bartomeu

L’Inter deve fare i conti con un avvio di stagione di Lautaro Martinez dal rendimento non eccezionale, che sta facendo gravare su Lukaku tutto il peso dell’attacco. L’argentino ha le attenuanti di numerosi impegni ravvicinati che non lo stanno agevolando, ma i rumours sul suo futuro lontano dai nerazzurri tornano a farsi presenti. Le dimissioni di Bartomeu e le nuove elezioni presidenziali al Barcellona fanno sì che il suo addio in direzione blaugrana torni possibile, anzi d’attualità. Il nuovo numero uno, con tutta probabilità, sarà un uomo vicino a Messi e quando la giunta direttiva sarà formata, stando a ‘Tuttosport’, i canali con l’Inter saranno riaperti. Il ‘Toro’ è un obiettivo mai sparito e l’assalto ripartirà. Inter che, dal canto suo, ha messo in conto di dover perdere il giocatore e anzi, forse l’eventuale plusvalenza potrebbe far comodo alle casse del club.

