L’Inter vuole accelerare per il rinnovo contrattuale di Lautaro Martinez, ma c’è distanza tra le parti sull’ingaggio

Tiene banco il ‘caso’ Lautaro Martinez all’Inter. L’attaccante argentino sembra aver smarrito la via del gol e sta dimostrando un certo nervosismo come palesato soprattutto dopo la sostituzione di Genova. Il club nerazzurro e Conte credono però ciecamente nel ‘Toro’ e sono fiduciosi su un cambio di marcia del giocatore già nelle prossime gare.

Inter, rinnovo Lautaro: la situazione

Inoltre, l’Inter vorrebbe dare più tranquillità a Lautaro e starebbe accelerando per chiudere già novembre il rinnovo contrattuale dell’ex Racing, attualmente in scadenza nel 2023. C’è ancora però distanza tra le parti come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’: i nerazzurri offrono 5 milioni di euro netti a stagione, mentre l’entourage del nazionale albiceleste chiede uno stipendio da 7,5 milioni. Marotta vorrebbe anche togliere la clausola rescissoria da 111 milioni o alzarla, questo per scoraggiare un eventuale assalto delle big europee e soprattutto il ritorno alla carica del Barcellona.

