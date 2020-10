Autore di una tripletta con la nazionale, Haaland avrebbe già deciso la sua prossima squadra, almeno secondo le ultime dalla Spagna

Bomber micidiale e implacabile anche con la maglia della Norvegia, Erling Haaland resta uno degli attaccanti più corteggiati del panorama europeo. Trasferitosi lo scorso gennaio al Borussia Dortmund, il bomber norvegese non ha certo sofferto il passaggio ad un big club, facendo scattare più di un rimpianto nei tanti club che lo avevano corteggiato prima del suo approdo in Germania. Se non la prossima estate, l’ex Salisburgo sembra destinato a lasciare i gialloneri in un futuro recente e c’è chi parla già di un accordo per il 2022.

Calciomercato Juventus, accordo Haaland Real Madrid

Secondo ‘todofichajes.com’, infatti, il Real Madrid avrebbe già bloccato il ventenne per la stagione 2022/23, quando saluterà con ogni probabilità Karim Benzema. Un accordo praticamente blindato al punto che, secondo il portale spagnolo, Mino Raiola avrebbe rifiutato di incontrarsi con Juventus e Manchester United, altri club sulle tracce del calciatore.

