Calciomercato Inter, rinnovo de Vrij: il piano di Raiola

Calciomercato Inter, nell’agenda di Raiola possibile incontro con i nerazzurri per il rinnovo di de Vrij: ecco l’obiettivo dell’agente

Mino Raiola pronto a vari incontri per definire il futuro dei suoi assistiti. Tra questi, anche de Vrij, con cui è possibile un summit con l’Inter. Non è in dubbio il futuro dell’olandese con i nerazzurri, ma l’agente punta a far ottenere al difensore un aumento di ingaggio. Secondo ‘Tuttosport’, ritenuti troppo pochi gli attuali 4,2 milioni, perlomeno rispetto ai 5 milioni di Perisic e ai 4,5 di Nainggolan, comprimari nella squadra di Conte. Difficile che si possa giungere a cifre particolarmente elevate, ma un accordo intorno ai 5 milioni è plausibile.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, non solo Lautaro: altro rinnovo pesante sul tavolo

Calciomercato, blitz in Italia per Raiola: da Donnarumma a Haaland, i dettagli