Calciomercato Inter, il rinnovo di Lautaro non è l’unico nell’agenda di Marotta: l’ad nerazzurro al lavoro per blindare una colonna del futuro

Tra le sorprese più liete delle recenti uscite dell’Inter, tra questo inizio di stagione e la scorsa, c’è Alessandro Bastoni. C’è anche lui nell’agenda di Beppe Marotta, che mette mano ad alcuni rinnovi di contratto pesanti. Non solo il dossier Lautaro, dunque, ma anche quello per il giovane difensore, già diventato una certezza assoluta. Contratto in scadenza nel 2023, ma le big si sono già affacciate. Il Manchester City ha sondato il terreno, l’Inter vuole blindarlo. Al momento il giocatore guadagna 1,5 milioni di euro. Marotta vorrebbe proporre un adeguamento a poco meno del doppio, l’entourage vorrebbe invece sfondare il muro dei 3 milioni. Se ne parlerà in un incontro da fissare a breve.

