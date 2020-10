Inter, niente via libera per Skriniar | Ancora positivo

L’Inter deve fare ancora a meno di Skriniar, positivo al coronavirus

Non arrivano notizie positive per l’Inter e Antonio Conte neanche per Milan Skriniar dopo lo stop di Lukaku. Il difensore slovacco è risultato ancora positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone al quale si è sottoposto mercoledì al ritorno a Milano dalla Slovacchia. Skriniar era risultato positivo lo scorso 7 ottobre nel ritiro della sua nazionale e non potrà mettersi ancora a disposizione di Conte, allenandosi quindi da solo in attesa di un tampone che certifichi la negatività al coronavirus.

