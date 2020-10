Juventus, comunicato UFFICIALE: rientro importante per Pirlo

La Juventus ha annunciato ufficialmente il rientro in gruppo di Giorgio Chiellini: Pirlo ritrova uno dei leader bianconeri

La grande sfida contro il Barcellona non ha dato le risposte che i bianconeri si auspicavano: all’Allianz Stadium’, infatti, è arrivata una sconfitta dolorosa non tanto per il risultato quanto per la prestazione. Il ‘day-after’ dei campioni d’Italia è stato all’insegna del lavoro, Pirlo ha convocato il gruppo già al mattino: seduta di scarico per chi ha giocato in Champions League, mentre gli altri hanno lavorato sul possesso palla. Ne ha dato informazione la Juventus tramite il report ufficiale dell’allenamento odierno, all’interno del quale è stato annunciato un ritorno importante per il tecnico bresciano.

I bianconeri, infatti, hanno ritrovato Chiellini. “La Juve si lascia alle spalle la partita di ieri sera contro il Barcellona, il calendario non si ferma e domenica pomeriggio c’è la trasferta contro lo Spezia. È rientrato in gruppo Giorgio Chiellini”. Il centrale è ancora una pedina fondamentale per esperienza e leadership: finalmente una buona notizia per Pirlo.

