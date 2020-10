Champions League, deludono le italiane: Juventus sconfitta in casa dal Barcellona, la Lazio non va al di là del pari col Bruges

Mercoledì di Champions complicato per le squadre italiane. La Juventus viene sconfitta in casa per 2-0 dal Barcellona. Gol di Dembele al 14′ con tiro da fuori deviato da Chiesa, blaugrana che poi vanno ripetutamente vicini ad altri gol ma sbagliano per imprecisione e per alcuni grandi interventi di Szczesny, fino a trovare il raddoppio al 90′ con un rigore di Messi. Sfortunato Morata che per tre volte segna e viene fermato dal Var ancora per fuorigioco millimetrici, ma la squadra di Pirlo soffre troppo e merita il ko. Nel finale, anche un rosso per Demiral per doppia ammonizione. La Lazio invece non va al di là del pari contro il Bruges. In Belgio, finisce 1-1. Apre Correa in gol al 14′, una ingenuità di Patric regala però il rigore del pareggio a Vanaken al 42′. Al netto delle numerosissime assenze, un punto che comunque non è da buttare per la squadra di Simone Inzaghi.