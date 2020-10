La società di Porto Alegre è al lavoro per tesserare il centrocampista classe ’90

Il Gremio accelera per Ramirez. Nelle scorse ore, secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, il club brasiliano ha raggiunto un accordo totale con il centrocampista della Sampdoria sulla base di un triennale da 2 milioni di euro a stagione. La volontà dell’uruguaiano è quindi confermata, ma per la fumata bianca serve anche l’accordo totale tra i due club. Ferrero continua a chiedere almeno 5 milioni per il via libera, mentre la società di Porto Alegre è disposta a spendere massimo due milioni di euro per un calciatore, come Ramirez, in scadenza nel 2021. Il mercato in Brasile chiude il 9 novembre: il tempo per nuovi contatti quindi non mancherà.

