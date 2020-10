Stephan El Shaarawy era stato vicino ad un ritorno alla Roma nella fase conclusiva del mercato estivo. Il ‘Faraone’ potrebbe tornare in auge a gennaio

Continua il momento particolare di Stephan El Shaarawy che in questo momento è praticamente fermo perché il campionato cinese è finito da un mese, ed è in attesa di un’altra probabile chiamata di Mancini per i prossimi impegni della nazionale. L’esterno offensivo classe 1992 era stato molto vicino al ritorno alla Roma al tramonto del mercato estivo ma è andato tutto a monte per tempistiche risicate e distanza per l’accordo con lo Shanghai che voleva 2 milioni per il prestito oneroso. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ il ricongiungimento di El Shaarawy con la truppa giallorossa è ancora una cosa possibile. Fonseca vorrebbe infatti un calciatore con le sue caratteristiche e il fratello Manuel non ha mai perso i contatti con la Roma, ed intanto sta provando a convincere la società cinese. Dal canto suo il ragazzo vuole giocare per non perdere il treno Europeo e la piazza giallorossa resta la sua destinazione preferita.

