Alla vigilia della sfida di Europa League contro il CSKA Sofia, la Roma perde un’altra pedina difensiva per infortunio

Nonostante il recupero di Chris Smalling, rientrato almeno parzialmente in gruppo nella giornata di ieri, Paulo Fonseca non può dormire sonni tranquilli in difesa in vista della sfida di Europa League contro il CSKA Sofia. Davide Santon ha infatti accusato un fastidio al flessore della coscia sinistra che richiede una valutazione approfondita con gli esami strumentali del caso. In vista della partita di domani, la Roma potrebbe scendere in campo con Karsdorp a destra e Bruno Peres a sinistra, oppure concedere un turno di riposo all’olandese, spostando il brasiliano sulla sua fascia di competenza con Spinazzola sull’out mancino.

