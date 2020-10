Il Milan vive un momento d’oro con Stefano Pioli ma i rossoneri devono fare i conti con il Real Madrid: pronto l’assalto

E’ ormai scattato il conto alla rovescia per Gianluigi Donnarumma. Il contratto in scadenza a fine stagione impone di agire con fretta al Milan, nonostante la società professi tranquillità in merito alla permanenza del 21enne portiere. Proprio oggi Mino Raiola è arrivato a Milano e non è escluso nuovi contatti con la società per provare a sbrogliare la matassa.

Certo la situazione di Donnarumma interessa e non poco le big europee. Se in Italia la Juventus è vigile sul portiere, fuori dai nostri confini non mancano i club interessati. Tra questi c’è anche il Real Madrid. La porta ‘merengues’ è in mani salde con Courtois e il giovane Lunin che chiede spazio, ma i blancos sono pronti a cogliere l’occasione Donnarumma qualora dovesse presentarsi, come riferisce ‘defensacentral.com’. Così, se il rinnovo dovesse continuare a tardare, il Real Madrid potrebbe far partire l’assalto.