Dalla Spagna rivelano come nel destino di Icardi ci sia ancora la Serie A: Wanda Nara pronta a fare uno sgarbo all’Inter e portarlo a Milan

Uno dei casi più controversi della Serie A negli ultimi anni è stato il divorzio fra l’Inter e Mauro Icardi. Nonostante i 124 gol in sei stagioni e la fascia da capitano, l’attaccante argentino ha rotto con la società ed è passato al PSG. Il nome di ‘Maurito’, però, è stato associato alla Juventus a più riprese: tanto da spingere i nerazzurri ad inserire una speciale clausola nel contratto con i parigini. Nonostante il riscatto del club transalpino, arrivato questa estate, Icardi sta faticando a trovare spazio e continuità in Francia. Per questo motivo, l’argentino non abbandona l’idea di tornare in Serie A, dove ha dimostrato di potersi esprimere al meglio. Dalla Spagna rivelano come dietro al suo ritorno non ci sarebbero i bianconeri, ma il Milan.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: principio di accordo con Icardi

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.net’, Mauro Icardi sarebbe intenzionato a tornare in Serie A e Wanda Nara avrebbe un principio di accordo con il Milan. Uno sgarbo in piena regola nei confronti dell’Inter: dopo aver indossato la fascia di capitano del club nerazzurro, l’argentino potrebbe finire a guidare l’attacco dei rivali cittadini. Potrebbe essere Icardi l’erede designato di Zlatan Ibrahimovic nell’attacco rossonero nel prossimo mercato. Sempre per il portale iberico, il Milan potrebbe arrivare al 27enne argentino con un’operazione da 40 milioni di euro. L’acquisto del bomber del PSG, inoltre, avrebbe il pieno appoggio di Gazidis.

