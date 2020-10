Bologna, UFFICIALE: l’attaccante si opera | Quattro mesi di stop!

Mihajlovic perde Santander per almeno quattro mesi. Il comunicato ufficiale del Bologna

Pessime notizie per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Federico Santander è infatti costretto a finire sotto i ferri a causa di un grave infortunio al ginocchio. L'attaccante paraguaiano rimarrà ai box per almeno quattro mesi.

Questo il comunicato ufficiale del club emiliano: “Nella giornata di martedì Federico Santander sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro, dall’equipe del prof. Marcacci alla clinica Toniolo. I tempi di recupero sono di circa 4 mesi”.

