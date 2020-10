Juventus, attacco a Ronaldo: “Affermazione arrogante, che brutta figura!”

Giancarlo Padovan all’attacco di Cristiano Ronaldo dopo il post contro il tampone dello stesso fuoriclasse della Juventus

Intervenuto ieri in esclusiva nella diretta di Calciomercato.it criticando Pirlo e chi lo ha scelto, Giancarlo Padovan quest’oggi si è scagliato invece contro Cristiano Ronaldo (ancora positivo al Covid e per questo assente stasera in Juventus-Barcellona) che qualche ora fa su Instagram ha definito il tampone “una ca***ta”. “E’ un’affermazione che mette assieme ignoranza ed arroganza – ha esordito il giornalista a ‘Radio Punto Nuovo’ – Non so cosa voglia dire il numero 7 della Juventus, ma fa una brutta figura, di persona ignorante ed arrogante che vorrebbe porsi al di sopra della scienza. Manda un messaggio non utile alle persone, i tamponi sono un qualcosa che tutti dovrebbero fare per migliorare una situazione drammatica”.

