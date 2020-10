Juventus, Ronaldo ‘shock’ su Instagram: “Il tampone è una ca***ta!”

Ronaldo salterà Barcellona-Juventus perché ancora positivo al coronavirus

In tema Covid-19, Cristiano Ronaldo torna a far discutere. Sotto a un suo post Instagram, il fuoriclasse della Juventus ha detto a chiare lettere che “il Pcr – ovvero il tampone, ndr – è una ca***ta!”. Ricordiamo che nelle scorse ore il portoghese è stato nuovamente riscontrato positivo al coronavirus e che dunque non ci sarà nel big match di Champions Juventus-Barcellona in programma questa sera all”Allianz Stadium’ di Torino.