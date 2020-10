Calciomercato Juventus, testa a testa per Gravenberch

La Juventus vigile sul talento dell’Ajax, Ryan Gravenberch: è testa a testa con il Barcellona per il giovane centrocampista

Ryan Gravenberch è una delle nuove stelle del calcio olandese. Il giovane centrocampista classe 2002 si è messo in mostra anche ieri sera a Bergamo contro l’Atalanta. Il talentuoso giocatore dell’Ajax è finito nel mirino di tante big europee, ma sembra che al momento in vantaggio ci siano due squadre, per quello che potrebbe essere un vero e proprio testa a testa.

Per restare aggiornati con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Si tratta di Juventus e Barcellona. Il club bianconero segue con grande attenzione il giovane olandese, che viene paragonato a Paul Pogba. Come riferisce ‘A Bola’, bianconeri e catalani sarebbero in pole position per arrivare a Gravenberch, che l’Ajax valuta comunque 25 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Barcellona, le ultime su Bonucci: la probabile formazione