La Juventus guarda ai giovani per rafforzare la squadra. Il nome che continua a piacere non poco alla dirigenza è quello di Gravenberch dell’Ajax

Per la Juventus riportare Paul Pogba a Torino non sarà per nulla facile. La concorrenza – rappresenta da Psg e Real Madrid – è davvero importante e le richieste del centrocampista, che ha un contratto con il Manchester United in scadenza nel 2022, non sono certo basse.

Guardare alle alternative per la Juventus è dunque un dovere: i bianconeri hanno bisogno di rafforzare la mediana e per farlo si potrebbero continuare seguire la linea verde, tracciata già questa estate. Il profilo che tanto piace alla dirigenza della Vecchia Signora è quello di Ryan Gravenberch. L’olandese classe 2002 dell’Ajax viene paragonato da molti proprio a Pogba ed oggi è un punto fermo della squadra di Ten Hag.

Per portarlo a Torino bisogna fare in fretta visto che la concorrenza non manca: sul giocatore c’è da tempo, infatti, anche il Barcellona di Koeman.

