Champions League, gli arbitri di Juventus-Barcellona e Bruges-Lazio

La Uefa ha reso noti gli arbitri della seconda giornata della fase a gironi della Champions League di Juventus e Lazio

Stasera si chiude la quinta giornata di campionato con Milan-Roma, ma è pronta a cominciare subito un’altra settimana europea tra Champions League ed Europa League. Impegnata anche la Juventus nella supersfida contro il Barcellona di Messi, con la squadra di Pirlo chiamata al riscatto dopo il brutto pareggio contro il Verona di ieri sera, oltre alla Lazio in casa del Bruges. La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali.

Sarà Danny Makkelie a dirigere la sfida tra Juventus e Barcellona all’Allianz Stadium mercoledì sera, valida per la seconda giornata del gruppo G di Champions League. Per il fischietto olandese è il secondo incrocio dopo il 2-2 dello scorso anno in casa dell’Atletico Madrid. Soprattutto è stato l’arbitro dell’ultima finale di Europa League tra Siviglia e Inter. A completare la squadra gli assistenti Mario Diks e Hessel Steegstra, il VAR Kevin Blom e l’AVAR Rob Dieperink mentre il IV Uomo sarà Allard Lindhout. A dirigere le sorti della Lazio in Belgio, invece, Anthony Taylor che torna ad arbitrare i biancocelesti dopo la sconfitta a Siviglia per 2-0 nell’Europa League 2019-20. Gli assistenti, inglesi come il fischietto del match, saranno Gary Beswick e Adam Nunn con IV uomo Paul Tierney. Al Var Stuart Attwell, Lee Betts sarà l’Avar.