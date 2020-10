Juventus-Barcellona, le ultime su Bonucci: la probabile formazione

Poche ore da Juventus-Barcellona e Andrea Pirlo ha scelto la formazione da mandare in campo: le ultime su Bonucci e il ballottaggio a metà campo

Leonardo Bonucci verso il sì. Il difensore della Juventus, alle prese con problemi fisici, è stato provato come titolare nella rifinitura di questa mattina. Pirlo è intenzionato a schierarlo dal primo minuto con il calciatore che stringerà i denti pur di scendere in campo. Insieme a lui in difesa Demiral e Danilo davanti a Szczesny, mentre l’altro dubbio riguarda il centrocampo: chi tra Chiesa e Ramsey giocherà dall’inizio? Nel caso in cui dovesse prevalere il gallese, Kulusevski si sposterebbe a sinistra nell’undici dall’allenatore bianconero con la coppia Morata-Dybala in avanti.

La probabile formazione della Juventus contro il Barcellona:

Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski; Dybala, Morata