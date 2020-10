Coronavirus, Di Maio spaventa il calcio: “Sono altre le priorità”

Il Ministro degli Esteri ha rilasciato acune dichiarazioni sul mondo del calcio

La seconda ondata di contagi da Coronavirus non accenna a diminuire e il Governo valuta nuove restrizioni. In Italia molte attività torneranno a chiudere nei prossimi giorni. Tra queste sembra a rischio anche il calcio, almeno stando alle dichiarazioni di Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri: “Il calcio va avanti? Il calcio è una grande industria, ma in questa fase sono altre le priorità – le sue parole ad ‘Avvenire’ – Chiudere il campionato? Ascolteremo con attenzione le valutazioni del Comitato tecnico scientifico”. Clicca qui per nuovi dettagli.

Una notizia che inevitabilmente mette in grande allarme un sistema già entrato in crisi per il lockdown di pochi mesi fa. Dalle leghe maggiori a quelle minori, una seconda chiusura potrebbe determinare scenari ancora più cupi di quelli attuali.

