Il Primo Ministro italiano, all’assemblea della Cna, ha ribadito l’importanza dell’unione delle forze

Mentre a Napoli si registrano disordini per proteste in piazza contro il lockdown minacciato dal Governatore De Luca, Giuseppe Conte ha nuovamente ribadito l’importanza di salvaguardare la salute per non danneggiare l’economia e scongiurare una situazione come quella vissuta in primavera: “Proteggere la salute per proteggere l’economia. Le prossime settimane si preannunciano molto complesse. Non possiamo abbassare la guardia. Uniamo le forze nel segno della reciproca fiducia per cambiare l’Italia. Le porte del Governo rimarranno sempre aperte” ha dichiarato il Premier intervenuto a distanza all’assemblea della Cna.

Mario Petillo

