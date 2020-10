Coronavirus, Spezia: la squadra separata in due alberghi

Spezia in isolamento dopo le positività al Coronavirus: squadra divisa in due alberghi, poi la partenza per Parma

In casa Spezia tiene banco il problema Coronavirus. Dopo la positività di tre nuovi componenti, la squadra è al momento isolata in due alberghi della provincia, in attesa di nuovi test che saranno eseguiti questa mattina. Dopo la rifinitura ci sarà la partenza per Parma. C’era grande preoccupazione in particolare per tre tamponi effettuati ieri, che sono risultati negativi. La società sta cercando di evitare che il focolaio del virus esploso al centro tecnico possa espandersi alla squadra.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI