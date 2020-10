Spezia, tre nuovi positivi: il comunicato UFFICIALE

Tre nuove positività in casa Spezia, con un giocatore che si aggiunge alla lista.

Dopo le positività di Maggiore e di Marchizza, lo Spezia ha annunciato, tramite il proprio sito ufficiale, l’esito del nuovo giro di tamponi effettuato dal gruppo squadra: sono emerse altre tre positività, una delle quali per un calciatore, del quale non viene diffuso il nome. Gli altri due sono tesserati del club. Sono tutti asintomatici e sono stati prontamente isolati. Gli altri giocatori sono risultati negativi. Il gruppo ora dovrà rimanere in isolamento fiduciario per continuare ad allenarsi e disputare regolarmente le prossime gare, a partire da quella col Parma di domenica.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, nuovo tampone per Ronaldo: è ancora positivo al Covid

Covid, tre nuovi positivi in casa Spezia

Di seguito il comunicato integrale: “Lo Spezia Calcio comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra, ha evidenziato la debole positività al Covid-19 di un calciatore e la positività di due tesserati del Club. Asintomatici, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali.

La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e che nella giornata odierna hanno svolto un nuovo ciclo di tamponi di controllo.

Nel rispetto del protocollo e in accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario, con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento per tutti gli atleti negativi.”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Napoli-Az Alkmaar, Giuntoli: “Preoccupazione per il Covid”

Inter, UFFICIALE | Un altro calciatore positivo al Covid-19