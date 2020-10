Napoli-Az Alkmaar, Giuntoli: “Preoccupazione per il Covid”

Temi caldi in casa Napoli, a partire dalla diffusione del Covid-19, con l’Az Alkmaar decimato dalle positività ma comunque arrivato in Campania per la partita di Europa League.

Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di ‘SkySport’ per parlare dei temi caldi del pre-partita tra Napoli e Az Alkmaar, valevole per la prima giornata di Europa League. Tra gli argomenti principali anche il pericolo contagi, con la squadra olandese arrivata in Campania con gli uomini contati a causa dell’alto numero di positivi al Covid-19. Tra gli argomenti toccati anche l’importanza della competizione: “Sicuramente è una competizione a noi molto cara, abbiamo fatto tanta fatica ad arrivarci attraverso la Coppa Italia dopo un anno difficile. Vogliamo onorare l’impegno e andare più avanti possibile”.

OSIMHEN – “Sapevamo che potesse darci una grossa mano e lo sta facendo”.

AZ ALKMAAR E COVID – “C’è un po’ di preoccupazione. La nostra volontà è di andare avanti e rispettare le regole. Siamo pronti ad affrontare questa partita contro l’AZ che ha avuto molti contagiati. Speriamo di passare indenni anche da questo punto di vista”.

