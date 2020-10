Napoli, nuove positività in casa Az Alkmaar: gli olandesi partono in 17

13 giocatori dell’Az Alkmaar positivi al Coronavirus: gli olandesi pronti a partire per la trasferta di Napoli in 17

In attesa di capire se la Uefa o l’Asl interverranno, l’Az Alkmaar si dice pronto a partire per Napoli per la prima gara della fase a gironi di Europa League. Mentre da Napoli l’assessore allo Sport Borriello e il responsabile dei tamponi Mirone sconsigliano la partenza e propongono un intervento dell’Uefa, la squadra olandese fa sapere che il numero dei contagiati è ora di 13 giocatori, ma una spedizione di 17 calciatori è pronta a partire per Napoli.

Questo il comunicato del club olandese:

“Martedì pomeriggio sono state rilevate 8 nuove infezioni corona all’interno del gruppo di giocatori dell’Az. In totale, 13 giocatori sono ora infettati dal virus. Il club ha seguito attentamente le procedure e la maggior parte dei giocatori testati positivi non mostra sintomi. La scorsa settimana nove persone sono risultate positive, tre di esse oggi sono negative. Secondo la Uefa la partita di Europa League contro il Napoli si giocherà, a meno di interventi delle autorità locali. L’Az si recherà mercoledì in Italia con 17 giocatori”.

