Napoli, caso Az Alkmaar | Mirone e Borriello contrari: “Non devono partire”

Az Alkmaar alle prese con contagi da Coronavirus: da Napoli Mirone (responsabile dei tamponi) e l’assessore Borriello contrari allo svolgimento della gara

Ciro Borriello aveva già espresso ieri la propria contrarietà. E anche oggi l’assessore allo Sport del Comune di Napoli ha ribadito come l’Az Alkmaar non debba partire per il capoluogo partenopeo. In programma, giovedì, c’è la sfida tra gli azzurri e gli olandesi valida per la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League. A ‘Radio Punto Nuovo’, Borriello ha dichiarato: “Cosa vengono a fare quelli dell’Az Alkmaar? Per essere messi in quarantena? È una partita che non va giocata. Il caso è stato sollevato con tanto clamore e credo che l’ASL farà qualche adempimento, ci aspettiamo qualcosa. C’è un discorso di salute che interessa anche chi non è appassionato di sport, ma c’è anche chi è appassionato di sport e si preoccupa per il gruppo squadra ed impegni futuri. Quando questi giocatori arrivano al San Paolo ci sono un’enormità di persone coinvolte”.

Borriello ha paragonato la situazione a quella con la Juventus: “Anche due sabati fa, contro la Juventus, l’ASL è intervenuta e potrebbe ripetersi una situazione del genere. Juventus e Az Alkmaar sono però due questioni diverse, parliamo di competenze del territorio Nazionale ed Internazionale”.

Napoli, Mirone: “Uefa dovrebbe intervenire”

A ‘Radio Punto Nuovo’ ha parlato anche il responsabile Tamponi Covid-19 del Napoli ed ordinario di Urologia all’Università Federico II, Vincenzo Mirone: “Al Napoli faremo i tamponi come da protocollo e per giovedì avremo le risposte. Per quanto riguarda l’Az Alkmaar ed i positivi, rientriamo nella questione del buon senso. Da tecnico riscriverei protocolli adeguati a questo periodo molto simile al primo Covid. Forse la Uefa dovrebbe intervenire visto che riguarda una partita di Europa League, esattamente come è intervenuta la Lega per quanto riguarda la questione sulla partita Juventus-Napoli. Il Genoa ci è costato due positivi, Elmas e Zielinski. All’Az ci sono anche più positivi e metteremmo a rischio i nostri giocatori, è evidente ci sia preoccupazione. Oggi pomeriggio arriverà l’ultimo tampone che manca”.

