Problemi alla spalla per Dries Mertens che dovrebbe quindi saltare la sfida di Europa League in programma giovedì contro l’AZ

Magic moment per il Napoli che in campionato ha asfaltato l'Atalanta con un netto 4-1 che ha messo in luce gli ottimi meccanismi offensivi della truppa di Gennaro Gattuso capace di andare in gol con grandissima regolarità in questo avvio di stagione. La bella prova contro i bergamaschi ha però nascosto anche una piccola beffa.

Stando a quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, Dries Mertens nel corso del match di sabato ha rimediato una lussazione alla spalla in seguito ad uno scontro con il difensore atalantino Cristian Romero. Per questa ragione l’attaccante belga di Gattuso non sarà in campo giovedì sera in Europa League contro l’AZ Alkmaar.

