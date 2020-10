Coronavirus, il bollettino del 23 ottobre: 91 morti e 19.143 nuovi casi

La Protezione Civile ha diramato il bollettino riguardo i tamponi e le positività al coronavirus di oggi venerdì 23 ottobre

Sono 19.143 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, per un totale di 484.869. Lo ha diramato la Protezione Civile nel bollettino di oggi, venerdì 23 ottobre. I morti sono 91 (37.059 in totale), mentre 2.352 i dimessi (261.808 in totale). I tamponi sono stati 182.032, ovvero 11.640 in più rispetto a ieri quando erano stati 170.392. Mentre il tasso di positività è intorno all’11%: significa che su 100 tamponi eseguiti, 10 sono risultati positivi. La Lombardia si conferma la Regione più colpita per l’undicesimo giorno di fila: sono 5 mila i positivi odierni, mentre la Campania sale a quota 2 mila in un giorno.

