"Conte rassegnato" | Il commento di Ezio Capuano dopo Genoa-Inter 0-2

L’analisi di Ezio Capuano dopo Genoa-Inter: l’ex allenatore del Foggia ha analizzato la situazione in casa nerazzurra

L’Inter si sblocca nella ripresa dopo un primo tempo apatico ed espugna il ‘Ferraris’ grazie alle reti del solito Lukaku e D’Ambrosio. A far parlare nel post-gara contro il Genoa è anche la reazione di Lautaro Martinez dopo la sostituzione, con l’argentino che non ha gradito il cambio di Conte nella ripresa. Ezio Capuano, intervenuto in esclusiva alla Tv di Calciomercato.it, si è soffermato sulla partita e sul momento che sta vivendo l’Inter in questo inizio di stagione: “Vedo un Conte rassegnato, mi è sembrato strano. E’ una situazione strana: ci sono stati dei comportamenti mai visti finora nell’Inter di Conte. E anche lo stesso tecnico, non avrebbe mai fatto finta di non vedere certi comportamenti: avrebbe risposto in maniera più energica”, le parole dell’ex mister del Foggia.

