Serie A, liste allungate per combattere il Covid: il piano

Serie A, l’emergenza Covid che colpisce anche i calciatori spinge a rivedere le liste delle squadre: ipotesi allungamento

L’emergenza Covid non risparmia il mondo del calcio, con numerosi calciatori che anche in Serie A hanno contratto il virus, per fortuna senza conseguenze. 92 in tutto i giocatori risultati positivi nel nostro campionato dall’inizio della pandemia, 28 i positivi attuali. Una contingenza che espone le squadre al rischio di assenze improvvise. Per questo, stando al ‘Corriere dello Sport’, la Lega calcio starebbe valutando l’ipotesi di allungare le liste, tra i 3 e i 5 tesserati in più, per permettere di avere maggiori margini di manovra. Il fronte dei club per ora non è compatto, si cerca un accordo per presentare poi alla Figc la richiesta di una deroga alla composizione delle liste Uefa.

