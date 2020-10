Serie A, ecco il ‘piano B’: playoff a 12 squadre, la formula

Serie A, rispunta l’ipotesi playoff per concludere il campionato in caso di nuovo stop: formula a 12 squadre

L’aumento dei contagi da coronavirus induce a misure restrittive e riflessioni in tutto il paese. Anche il mondo del calcio si interroga sulla possibilità di concludere la stagione senza problemi. Con un calendario molto ristretto, un nuovo stop creerebbe diversi problemi. Il ‘Piano B’ potrebbe essere rappresentato da playoff e playout in Serie A. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, Figc e Lega stanno ragionando su una ipotesi di playoff a 12 squadre, per concludere il torneo in sole 8 settimane, concludendo però almeno il girone di andata. Le prime dodici della classifica verrebbero divise in due gironi da sei con gare di andata e ritorno. Le prime due di ogni gruppo accederebbero alle semifinali scudetto, da giocarsi in gara secca come la finale. Le ultime 8 disputerebbero invece i playout in un girone unico.

