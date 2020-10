Ajax, messaggio all’Atalanta | Clamoroso 13-0 al Venlo

Clamorosa vittoria dell’Ajax, prossimo avversario dell’Atalanta in Champions Leauge, in casa del Venlo per 0-13

In Eredivisie ha dell’incredibile ciò che è successo allo Stadion de Koel di Venlo, dove è andata in scena VVV Venlo-Ajax, terminata 0-13. Sono andati a segno per i ‘Lancieri’ Traore con un pokerissimo, le doppiette di Huntelaar ed Ekkelenkamp. Poi i gol di Tadic, Antony, Blind e Martinez. I ragazzi di Ten Hag superano momentaneamente il PSV in classifica, si piazzano al primo posto e mandano un messaggio all’Atalanta di Gasperini in vista del prossimo match di Champions League, in programma martedì.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, Atalanta-Sampdoria 1-3: colpaccio esterno dei blucerchiati

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | Derby con il Milan per un centrale: c’è l’appuntamento