Calciomercato Roma e Fiorentina, niente Sarri | Destinazione clamorosa

Si configura uno scenario clamoroso per il ritorno di Sarri in panchina: si decide tutto in una settimana.

Zinedine Zidane alle 16:00 si gioca non solo il Clasico, ma il proprio futuro sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico francese è in bilico dopo la doppia sconfitta rimediata in Liga e in Champions League: adesso ci sarà una settimana di tempo per stabilire il proprio futuro, tra Barcellona e Borussia Monchengladbach. Le merengues, nel caso, hanno già pronto il nuovo possibile sostituto per il tecnico, forse arrivato al termine del suo secondo ciclo a Madrid.

Il primo nome, stando a quanto riportato da ’90min.com’ è la suggestione Raul Gonzalez Blanco, ex bandiera del Real Madrid che permetterebbe alla società di risparmiare molto sull’ingaggio del tecnico, dato che fa già parte dell’organico delle merengues, nel ruolo di allenatore del Castilla. Raul conosce benissimo l’ambiente e anche molti elementi della rosa, il che gli permetterebbe di adattarsi rapidamente al suo nuovo incarico. In corsa per la panchina, però, c’è anche Maurizio Sarri, che sta trattando la risoluzione del proprio contratto proprio con la Vecchia Signora, così da poter essere libero per accordarsi con una nuova società. Grazie alla sua esperienza internazionale, che lo ha visto già alla guida del Chelsea, l’ex allenatore bianconero rappresenterebbe una scelta d’esperienza più in linea alle esigenze del club rispetto a Raul. Salterebbero così le piste che vorrebbero l’allenatore di origine napoletana sulla panchina di Roma o Fiorentina, al posto rispettivamente di Paulo Fonseca o di Beppe Iachini.

In caso di esonero, Zidane sarebbe poi libero di accordarsi con un’altra squadra per la prossima stagione e la Juventus diventerebbe la possibilità più acclarata.

Mario Petillo

