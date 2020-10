Rinnovo lontano tra Milenkovic e la Fiorentina, occasione di calciomercato per Milan e Inter

Classe 1997, Nikola Milenkovic è considerato da ani tra i migliori talenti della Fiorentina. Capace di giocare da esterno o centrale difensivo, il giovane serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e sembra ancora lontano dal rinnovo. Le voci sul suo addio si rincorrono da mesi ma finora Commisso è riuscito a trattenerlo. Qualcosa potrebbe però cambiare già a gennaio, Milan e Inter restano in agguato: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato, sfida tra Milan e Inter per Milenkovic

Qualora non arrivasse il rinnovo, riporta il ‘Corriere dello Sport’, la Fiorentina potrebbe iniziare a pensare alla cessione di Milenkovic già dalla prossima sessione di mercato. Il rischio di perderlo a zero euro, da svincolato, sarebbe troppo alto. Tra i club italiani che hanno mostrato interesse per il giocatore il primo è stato il Milan. Ma in queste fasi iniziali di stagione l’Inter ha mostrato svariate pecche nel reparto arretrato e sta operando il sorpasso sui ‘cugini’ poiché necessita di un ulteriore innesto. Commisso a gennaio potrebbe opporre meno resistenza magari abbassando le richieste economiche da circa 40 milioni di euro.

