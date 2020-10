Napoli, Gattuso attacca: “Abbiamo fatto il solletico all’AZ”

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha criticato la prestazione offensiva dei suoi calciatori nel match di Europa League perso con l’AZ

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha commentato a ‘Sky Sport’ la brutta sconfitta degli azzurri in Europa League contro l’AZ Alkmaar: “Non dovevamo perdere, il nostro possesso palla è stato sterile, non si può buttar via una gara del genere. Abbiamo fatto il solletico agli avversari, serve più fame”.

Europa: “Ogni gara ha una sua storia, ci siamo complicati il cammino e non possiamo più sbagliare. Forse i casi di covid hanno dato qualcosa in più ai nostri avversari, nelle difficoltà si cerca sempre qualcosa in più”.

Gara: “Siamo mancati nella manovra, negli ultimi 15 metri. Per il resto, abbiamo fatto la gara che dovevamo e rifarei le stesse scelte”.

