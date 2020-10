Calciomercato Napoli, distanza con Hysaj: può inserirsi la Roma

Non sembra destinata a sbrogliarsi la situazione riguardante il rinnovo contrattuale di Hysaj con il Napoli: per questo si potrebbe inserire la Roma già a gennaio

La Roma continua a cercare un esterno di difesa da inserire nella propria rosa già a gennaio: il nome che tenta maggiormente la dirigenza rossonera è quello di Elseid Gëzim Hysaj, in scadenza di contratto con il Napoli. Come raccolto da Calciomercato.it ci sarebbe però ancora distanza tra domanda e offerta sull’ingaggio: la proposta di un quinquennale da 2,5 milioni di euro più una percentuale su una futura rivendita non ha portato ad un avvicinamento tra le parti.

Calciomercato Napoli, distanza per il rinnovo di Hysaj

Con l’entourage di Hysaj che ha respinto l’offerta del Napoli, l’obiettivo è di trovare un accordo entro fine anno, prima di Natale: nel caso in cui, però, la Roma dovesse riuscire a inserirsi con un’offerta migliore, l’esterno si ritroverebbe ad avere una pretendente in grado di accontentare le sue richieste e potrebbe decidere di andare via già a gennaio. La squadra di Fonseca sull’out destro del reparto difensivo non ha ancora trovato la giusta quadratura. Tra Santon, Karsdorp e Bruno Peres nessuno ha fornito prestazioni in grado far stare tranquilli.

Intanto lo stesso Hysaj, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel pre-partita di Napoli-Az Alkmaar ha dichiarato: “Mi godo il momento. Napoli è casa mia e mi trovo benissimo con Gattuso. Darò sempre il massimo per questa maglia”.

