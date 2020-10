Juventus, emergenza in difesa: nuova soluzione per Pirlo

In virtù del lungodegente Alex Sandro e del recente infortunio di Chiellini si complica la situazione in difesa per la Juventus. Spunta un’altra soluzione per Pirlo

La Juventus è tornata a sorridere con il successo in Champions League sul campo della Dinamo Kiev. La sfida europea è però costata un piccolo infortunio a Giorgio Chiellini che alimenta l’emergenza difensiva con la quale deve fare costantemente i conti Andrea Pirlo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Per Alex Sandro ci vorranno altri 10 giorni e sia lui che il capitano bianconero dovrebbero saltare il Verona ed essere a forte rischio per il Barcellona. Una situazione complicata che potrebbe portare Pirlo ad affidarsi prossimamente anche al giovane Luca Coccolo, difensore dell’under 23.

