Calciomercato Torino, fiducia a tempo per Giampaolo

Calciomercato Torino, Cairo rimanda l’esonero di Giampaolo, che però ha poco tempo per meritarsi la conferma con i granata

Il Torino è ultimo in classifica con ancora zero punti dopo tre gare giocate. La posizione di Giampaolo è già in bilico, il tecnico non ha ancora trovato la quadra con i granata ed è a rischio. Stando a ‘Tuttosport’, però, il presidente Cairo vuole portare pazienza, per ora. L’allenatore ha cinque gare per meritarsi la conferma, a partire dalla gara di domani sera contro il Sassuolo. Dopo la sfida coi neroverdi, il tour de force con Lecce, Lazio, Genoa e Crotone sancirà la prosecuzione del rapporto oppure il divorzio.

