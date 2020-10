Ramsey recupera a si allena con il gruppo alla vigilia del match di Champions League in casa della Dinamo Kiev

Pirlo sorride e ritrova Aaron Ramsey per l’esordio stagionale della Juventus in Champions League domani nella trasferta contro la Dinamo Kiev. Il centrocampista gallese si sta allenando insieme al resto del gruppo alla Continassa nella seduta di rifinitura prima della partenza della squadra bianconera per l’Ucraina.

Juventus, Pirlo ritrova Ramsey. Attesa per Dybala

L’ex Arsenal ha smaltito il problema muscolare accusato la settimana scorsa in Nazionale e sarà quindi a disposizione di Pirlo al cospetto della compagine allenata da Lucescu. In gruppo anche Khedira, con il tedesco però che non è inserito nella lista Champions. Ancora out invece Alex Sandro così come de Ligt (lavoro personalizzato per l’olandese), Cristiano Ronaldo e McKennie. C’è attesa per vedere la decisione di Pirlo su Paulo Dybala, con l’argentino che scalpita per tornare in campo dopo lo sfogo con Paratici al termine del match di Crotone.

