Calciomercato Inter, sprint e chiusura | Colpo a gennaio per Conte

La sconfitta nel derby non ha destato preoccupazioni in casa Inter: i nerazzurri, infatti, sono consapevoli di non essere arrivati alla sfida con il Milan nelle migliori condizioni. Le tante assenze causate dal ‘Coronavirus’ e le fatiche della pausa delle nazionali hanno inciso sulla partita del ‘Meazza’. La dirigenza meneghina continua a lavorare a testa bassa con la consapevolezza di poter vincere lo scudetto, specialmente considerando le difficoltà della Juventus di Pirlo. Dalla Spagna rivelano come l’Inter abbia deciso di fare lo sprint decisivo per portare Emerson Palmieri a disposizione di Antonio Conte già nel mercato di gennaio.

Calciomercato Inter, sprint per Emerson Palmieri | Arriva a gennaio

L’interesse dei nerazzurri per Emerson Palmieri è ormai di lunga data, risale addirittura al suo trascorso in giallorosso. Secondo quanto riferito da ‘todofichajes.com’, l’Inter avrebbe deciso di portarlo a Milano già nel mercato di gennaio: il giocatore avrebbe anche già dato il suo benestare all’operazione. Con l’arrivo di Ben Chilwell, e la presenza di Marcos Alonso, non c’è più spazio tra le fila del Chelsea per l’italobrasiliano. Anche i ‘Blues’ ora sarebbero entrati nell’ottica di cedere Emerson Palmieri al più presto e sarebbero intenzionati ad accettare un’offerta da 15 milioni di euro. Ecco, quindi, che il prossimo colpo sul mercato dei nerazzurri potrebbe essere proprio Emerson Palmieri: una nuova freccia per le corsie esterne di Antonio Conte, che colmerebbe l’assenza di un mancino puro sulla fascia.

