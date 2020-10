Beppe Iachini allontana l’esonero nonostante il deludente avvio di stagione della sua Fiorentina

Altro risultato negativo in questo avvio di stagione per la Fiorentina, rimontata di due gol a Cesena dal neopromosso Spezia. La panchina di Iachini è già in bilico, con le ombre piuttosto ingombranti di Sarri e Spalletti per la sua eventuale sostituzione. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’allenatore viola non pensa però all’esonero: “Abbiamo modo e tempo per rimontare e migliorare la classifica. Sono tranquillo, perché i ragazzi si stanno allenando bene, ma in certi momenti capita di raccogliere il giusto. Dobbiamo continuare a lavorare e a cercare di fare sempre meglio. Abbiamo ragazzi nuovi che dobbiamo portare in condizione. Con il lavoro e tutti gli effettivi a disposizione abbiamo margini importanti per far bene”.

