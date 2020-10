Il Burnley vuole mettere le mani su Mohamed Simakan. Il centrale dello Strasburgo è stato un obiettivo dei rossoneri nell’ultimo mercato

Mohamed Simakan è stata una delle ultime idee del Milan per rafforzare il pacchetto arretrato. Maldini e Massara hanno provato a convincere, fino alla fine, lo Strasburgo a cedere il suo centrale. I rossoneri si sono spinti fino a 15 milioni di euro con i bonus, offerta, però, ritenuta bassa dai francesi che non hanno abbassato le proprie richieste, restando fermi a 20 milioni di euro.

Stefano Pioli, alla fine, non ha avuto il tanto atteso difensore ma il Milan dovrebbe tornare all’assalto per un centrale durante il calciomercato di gennaio. I nomi che piacciono sono diversi: si continuerà a monitorare la situazione legata a Kabak ma anche a Milenkovic, che non pare intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.

Simakan continua a piacere e la notizia è confermata in Inghilterra. ‘The Sun’ aggiunge però, che ci sarebbe la concorrenza del Burnley, pronto a mettere sul piatto circa 17 milioni di euro per strapparlo allo Strasburgo già a gennaio.

