Crotone-Juventus 1-1, Morata non basta: espulso Chiesa

La Juventus si ferma sull’1-1 allo Scida: non basta la rete di Morata, Simy regala il pareggio al Crotone. Espulso Chiesa all’esordio

Sono bastati pochi minuti ai bianconeri per comprendere che la trasferta di Crotone sarebbe stata altamente complicata. Dopo 10’, infatti, Bonucci ha causato un calcio di rigore intervenendo in ritardo sull’attaccante dei padroni di casa. Dal dischetto, poi, ci ha pensato Simy a spiazzare Buffon ed a portare in vantaggio il Crotone. Per l’attaccante nigeriano si tratta del secondo gol contro la Juventus, dopo la rovesciata che ha sancito lo storico pareggio un paio di stagioni fa. La reazione dei bianconeri non si è fatta attendere ed ha portato al pareggio al 21esimo minuto: contropiede di Federico Chiesa, bravissimo a servire Morata sul secondo palo. Lo spagnolo non sbaglia e torna a segnare con la maglia della Juventus.

Nel secondo tempo, però, i campioni d’Italia hanno faticato a trovare trame offensive efficaci e ficcanti. L’episodio chiave della ripresa e, probabilmente, della partita arriva al 60′: un intervento in ritardo di Chiesa è costato all’ex Fiorentina il cartellino rosso, alla sua partita d’esordio in bianconero. Nonostante l’inferiorità numerica, la Juventus era riuscita a trovare il raddoppio al 76′ sempre con Morata: l’intervento del VAR, però, ha annullato la rete per un fuorigioco millimetrico dello spagnolo. Il Crotone e Simy si confermano ancora un incubo per la Juventus, secondo pareggio per Andrea Pirlo.

Crotone-Juventus 1-1, Il tabellino

Crotone-Juventus:1-1

Crotone(3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. A disp.:Festa, Crespi, Golemic, Cuomo, Crociata, Rojas, Petriccione, Siligardi, Rispoli,Eduardo. All. Stroppa

Juventus(3-4-2-1):Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Chiesa, Bentancur, Arthur, Fabrotta; Kulusevski, Portanova; Morata. A disp.:Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Cuadrado, Rabiot, Bernardeschi,Peeters, Dybala, Vrioni. All. Pirlo

Marcatori: 12’ Simy (C),21’ Morata (J)

