Crotone-Juventus, acque agitate su Bonucci: “Via come Khedira”

Bonucci criticato aspramente per il rigore causato in Crotone-Juventus: per il difensore i tifosi chiedono l’addio

Tifosi della Juventus contro Leonardo Bonucci. Nel primo tempo di Crotone-Juventus, il difensore bianconero si è macchiato del fallo da rigore che ha permesso ai calabresi di andare in vantaggio con Simy. Nonostante il pareggio arrivato quasi subito con una bella combinazione dei tre nuovi acquisti Kulusevski, Chiesa, Morata, il popolo bianconero non perdona il numero 19. Bonucci è accusato di non saper difendere e c’è anche chi consiglia la società di escluderlo dalla squadra come fatto con Khedira.

La Juve ha degli ottimi giocatori.. ma sapete perché le altre sono più forti? Perché non hanno in difesa uno come Bonucci, che vanifica con una stronzata, ogni santa volta, gli sforzi della squadra! #CrotoneJuve — Francez.🐯 (@KeccoB) October 17, 2020

Egregio Pirlo, ma ora che chiudono le scuole e si riempiono le strade di ragazzini, non c’è un 17enne che può giocare in difesa al posto di Bonucci? #jvtblive — roberto grossi (@ninersmessimale) October 17, 2020

Bonucci devi andartene lo ripeterò sempre, sei scarso — Federico Morando (@MorandoFederico) October 17, 2020

Io comunque sto a Cosenza. Se mi metto in macchina adesso arrivo a Crotone giusto in tempo per tirare il secchio dell’umido in testa a Bonucci!!! #CrotoneJuve — LaPetrina (@Piera_smile) October 17, 2020

Ma si può mandare una petizione per non fare più giocare Bonucci? — 𝙇 🧸 innaMorata 🤍🖤 (@deligtismo_) October 17, 2020