Non si placano le polemiche sul caso Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, positivo al Covid-19, potrebbe rischiare una squalifica dopo il ritorno dal Portogallo

Tiene banco il caso Cristiano Ronaldo alla Juventus e nel calcio italiano. Hanno fatto decisamente rumore le dichiarazioni giovedì del Ministro dello Sport Spadafora sul ritorno in Italia del fuoriclasse portoghese (attraverso un volo sanitario e poi in ambulanza verso la sua villa torinese) dopo la positività al Covid-19 riscontrata in Nazionale. “Penso che, senza le autorizzazioni specifiche, Ronaldo abbia violato il protocollo“, le parole di Spadafora.

Juventus, Covid-19 e caso Cristiano Ronaldo: gli scenari

A queste dichiarazioni del ministro è arrivata a stretto giro di posta la replica di Andrea Agnelli nella conferenza stampa a margine dell’Assemblea degli azionisti della Juventus: “Non si sono rotte bolle, per noi è stato: ognuno di voi scelga. Io applico solo il protocollo federale, non poso dare autorizzazioni sanitarie“. La Procura Federale aveva già aperto un fascicolo sulla partenza la scorsa settimana di Cristiano Ronaldo per il Portogallo, con il cinque volte Pallone d’Oro che rischia di essere punito come riporta ‘Il Messaggero’. Probabile una maxi multa per CR7 ma non solo. L‘asso della Juve, teoricamente, potrebbe essere squalificato, anche se in questo caso non c’è una casistica cha faccia giurisprudenza vista la violazione inedita. La decisione del Giudice Sportivo sulla sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione al Napoli per il match non disputatosi contro i bianconeri, inoltre, potrebbe pesare sulla decisione da prendere nei confronti di Ronaldo.

