Secondo quanto riportato da TodoFichajes, Mino Raiola avrebbe raggiunto un accordo con il Psg per Donnarumma. Le ultime sul futuro del Milan

Il futuro di Gigio Donnarumma resta tutto da scrivere e le voci continuano a rincorrersi. L’ultima arriva dalla Spagna. Secondo TodoFichajes, Mino Raiola avrebbe raggiunto un accordo con il Psg per un trasferimento a giugno del portiere classe 1999, con l’annuncio atteso per gennaio.

E’ molto probabile che il portale spagnolo si sia spinto oltre ma l’interesse da parte del club francese non è certo nuovo. I rumors attorno a Donnarumma saranno ancora tanti – non è nuovo quello sulla Juventus – ma dal Milan continua ad esserci ottimismo. La trattativa per rinnovare il contratto, che scadrà il prossimo 30 giugno, non è ancora entrata nel vivo.

La società si fa forte del volere di Donnarumma, che vorrebbe continuare a vestire la maglia rossonera. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà la trattativa. Il nodo della discordia, più che lo stipendio – con il Milan disposto a raggiungere cifre importanti (7-8 milioni netti) – sembra essere la clausola, che Raiola vorrebbe inserire come via di fuga per liberare il suo assistito in caso di mancato approdo in Champions League.

