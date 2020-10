Calciomercato Milan, il Real e Zidane rivogliono Theo Hernandez

Theo Hernandez è uno dei giocatori più forti del Milan e dell’intera Serie A. Dalla Spagna, parlano di un possibile ritorno al Real Madrid

Arrivato nell’estate del 2019 dal Real Madrid per 20 milioni di euro, Theo Hernandez ha messo in mostra da subito tutte le sue qualità. Nel corso della stagione scorsa si è dimostrato come uno dei giocatori più importanti per il Milan di Stefano Pioli, dando anche un apporto importante in zona gol. In questo primo scorcio di stagione 2020/2021 è tornato a mettersi in mostra con sei presenze stagionali e un gol in Serie A contro lo Spezia. Sono tante le squadre che vorrebbero scipparlo al club di Elliott, ma dalla Spagna sono sicuri che tornerà all’ovile. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘Don Balon’, vista la probabile partenza di Marcelo, accostato a Inter e Juventus, nell’estate prossima, l’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, avrebbe chiesto al presidente Florentino Perez di riportare Theo Hernandez in Spagna. Sarà molto difficile, però, strapparlo al Milan, vista la valutazione che si aggira sui 50 milioni di euro, e potrebbe ancora salire. Certo, molto dipenderà anche dall’eventuale qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In caso di mancato accesso, il club e il 23enne esterno sinistro potrebbero decidere insieme di valutare altre soluzione. Ma, al momento, non è contemplata una partenza di Hernandez nel giugno del 2021, a tre anni dalla scadenza naturale del contratto.

