A gennaio il Milan potrebbe dire addio a Mateo Musacchio. Il difensore argentino continua a piacere agli spagnoli del Valencia

Mateo Musacchio non ha lasciato il Milan nell’ultima sessione di calciomercato solo a causa di un infortunio, alla caviglia, che lo sta tenendo fuori dai campi da questa estate. Il calvario per il difensore argentino è ormai finito ed entro una quindicina di giorni dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. Musacchio darà certamente una mano importante a Stefano Pioli, che deve fare i conti con le positività al Covid di Gabbia e Duarte.

A gennaio, però, le strade tra il Milan e il difensore potrebbero separarsi. Il calciatore continua a piacere in Spagna e il Valencia resta una pista più che percorribile. I rossoneri speravano di poter incassare una cifra vicina ai 10 milioni di euro ma l’infortunio e il contratto in scadenza il prossimo giugno complicano tutto. Secondo TodoFichajes i Pipistrelli sarebbero in contatto con il Milan e l’entourage del calciatore: l’affare potrebbe andare in porto con l’esborso da parte del Valencia di una cifra simbolica.

